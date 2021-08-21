США анонсировали создание экраноплана грузоподъемностью 100 тонн

Вашингтон, 21 августа. Американские военные получат транспортное средство, способное перемещать до 100 тонн грузов над поверхностью земли или воды.

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) опубликовало запрос на поиск идей и технологий для создания гидросамолетов и экранопланов. По данным ведомства, американские военные хотят получить серийный экраноплан, который сможет передвигаться быстрее кораблей, обладая большей грузоподъемностью по сравнению с вертолетами и самолетами.

Экраноплан должен перевозить до 100 тонн грузов и иметь способность обходить препятствия в режиме полета. Данный тип машин будет использоваться в поисково-спасательных и десантных операциях.

Ранее аналитики назвали американский истребитель F-35 бесполезным в возможном конфликте США с Россией. По их словам, скорое поступление на боевое дежурство российской армии нового ракетного вооружения ставит под сомненние эффективность американской боевой авиации.