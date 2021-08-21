Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 11:04
11:03
Общество
Оперштаб сообщил о 21 000 новых случаев коронавируса в России
10:58
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту ЧП с локомотивом в Югре
10:58
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер станет матерью во второй раз
10:56
Происшествия
100-летний пенсионер пострадал во время сильного пожара в Саратове
10:56
Происшествия
ФАН публикует кадры с места смертельного пожара в Псковской области
10:54
Происшествия
Причиной пожара в гостевом доме под Псковом стало короткое замыкание
10:49
Происшествия
Полиция задержала мужчину, задушившего девушку в московской квартире
10:49
Спорт
Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в АПЛ
10:48
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей официально разводятся
10:48
Общество
Онлайн-сервис для координации пожарных-добровольцев заработал в Марий Эл
Все новости

США анонсировали создание экраноплана грузоподъемностью 100 тонн
Армия
США анонсировали создание экраноплана грузоподъемностью 100 тонн
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 21 августа. Американские военные получат транспортное средство, способное перемещать до 100 тонн грузов над поверхностью земли или воды.

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) опубликовало запрос на поиск идей и технологий для создания гидросамолетов и экранопланов. По данным ведомства, американские военные хотят получить серийный экраноплан, который сможет передвигаться быстрее кораблей, обладая большей грузоподъемностью по сравнению с вертолетами и самолетами.

Экраноплан должен перевозить до 100 тонн грузов и иметь способность обходить препятствия в режиме полета. Данный тип машин будет использоваться в поисково-спасательных и десантных операциях.

Ранее аналитики назвали американский истребитель F-35 бесполезным в возможном конфликте США с Россией. По их словам, скорое поступление на боевое дежурство российской армии нового ракетного вооружения ставит под сомненние эффективность американской боевой авиации.

Вернуться назад

Все новости / Армия / США анонсировали создание экраноплана грузоподъемностью 100 тонн
сша пентагон экраноплан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru