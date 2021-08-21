Роспотребнадзор оценил ситуацию с холерой в России

Москва, 21 августа. Случаи заболевания холерой, которые фиксируются на территории России, являются завозными, заявили в Роспотребнадзоре.

Холера является особо опасной инфекцией, которую вызывают холерные вибрионы. Заболеть ею могут как взрослые, так и дети. Медики России предпринимают все меры для предотвращения эпидемии этого опасного заболевания.

«Меры позволяют выявлять случаи холеры, которые являются завозными и единичными. Но не стоит забывать, что завозные единичные заболевания могут служить толчком для вспышки», — добавили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, медики Роспотребназдора предупредили, что человек может подхватить ряд опасных инфекций, переносчиками которых выступаю комары. Посредством укуса можно заразиться туляремией, дирофилярией, японским энцефалитом, лихорадкой Западного Нила, Батаи, Синдбис, Леса Семлики и другими. Все указанные инфекции являются свойственными для России, добавили в ведомстве.