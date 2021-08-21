Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 09:32
09:32
Экономика
Минприроды озвучило порядок проведения аукциона на месторождение Кючус
09:29
Армия
США анонсировали создание экраноплана грузоподъемностью 100 тонн
09:26
Общество
Новый оператор по вывозу мусора выбран в Петербурге
09:24
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с холерой в России
09:15
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели трех человек при пожаре в Псковской области
09:15
Экономика
Программа обеспечения очередников жильем будет реализована к 2030 году
09:14
Общество
Названа дата запуска рейсов из Петербурга в Доминикану
09:13
Наука
США рассказали о своей уязвимости в космосе
09:12
Общество
Валерия Гаркалина госпитализировали с травмой головы в Москве
09:09
Общество
Эрмитаж сделает NFT-токен на основе «Черного квадрата» Малевича
Все новости

Роспотребнадзор оценил ситуацию с холерой в России
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с холерой в России
pixabay.com

Москва, 21 августа. Случаи заболевания холерой, которые фиксируются на территории России, являются завозными, заявили в Роспотребнадзоре.

Холера является особо опасной инфекцией, которую вызывают холерные вибрионы. Заболеть ею могут как взрослые, так и дети. Медики России предпринимают все меры для предотвращения эпидемии этого опасного заболевания.

«Меры позволяют выявлять случаи холеры, которые являются завозными и единичными. Но не стоит забывать, что завозные единичные заболевания могут служить толчком для вспышки», — добавили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, медики Роспотребназдора предупредили, что человек может подхватить ряд опасных инфекций, переносчиками которых выступаю комары. Посредством укуса можно заразиться туляремией, дирофилярией, японским энцефалитом, лихорадкой Западного Нила, Батаи, Синдбис, Леса Семлики и другими. Все указанные инфекции являются свойственными для России, добавили в ведомстве.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Роспотребнадзор оценил ситуацию с холерой в России
роспотребнадзор эпидемия холера
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru