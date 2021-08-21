Три человека сгорели при пожаре в гостевом доме под Псковом

Псков, 21 августа. Следователи, полицейские и спасатели работают на месте пожара в гостевом доме, который находится в деревне Подборовье-1. Трагедия унесла жизни трех человек.

Согласно предварительной информации, под завалами могут быть еще люди. Сотрудники СК начали проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело.

Недавно произошел пожар в отеле, принадлежавшем депутату парламента Челябинской области. Согласно основной версии, возгорание началось после попадания молнии, сообщало URA.RU.