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Программа обеспечения очередников жильем будет реализована к 2030 году

  /   Обновлено: 21 августа 2021 09:23
Экономика
Программа обеспечения очередников жильем будет реализована к 2030 году
vostokdrom.ru

Москва, 21 августа. Минстрой заявил, что планирует обеспечить всех очередников жильем к 2030 году.

При этом жилищные условия людей с инвалидностью улучшат до 2025, остальным категориям — до 2030 года. В очереди на жилье стоят 854 тыс. семей из льготных категорий. То есть к этому сроку Минстрой намерен ликвидировать накопившуюся очередь и начать обеспечение жильем в плановом порядке.

Кроме того, правительство планирует создать государственную систему арендного жилья в России. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

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