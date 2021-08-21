Программа обеспечения очередников жильем будет реализована к 2030 году

Москва, 21 августа. Минстрой заявил, что планирует обеспечить всех очередников жильем к 2030 году.

При этом жилищные условия людей с инвалидностью улучшат до 2025, остальным категориям — до 2030 года. В очереди на жилье стоят 854 тыс. семей из льготных категорий. То есть к этому сроку Минстрой намерен ликвидировать накопившуюся очередь и начать обеспечение жильем в плановом порядке.

Кроме того, правительство планирует создать государственную систему арендного жилья в России. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.