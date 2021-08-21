США рассказали о своей уязвимости в космосе

Вашингтон, 21 августа. Специалисты службы исследования в Конгрессе Соединенных Штатов считают, что РФ и КНР являются потенциальной угрозой для страны в космическом пространстве.

Такая информация содержится в докладе ведомства, который посвящен военному освоению космоса. Конгресс убежден, что американские спутники больше не находятся в полной безопасности, а военнослужащие США потеряли доминирующую позицию в этой области, передает RT.

Исследователи уверены, что Российская Федерация и Китай занимаются разработкой и тестированием многочисленных технологий, которые якобы представляют угрозу США в космосе. Учитывая опасения, приведенные аналитиками, специалисты рекомендовали парламенту принять к изучению ответные меры в случае «атаки «врага».

Российская космическая отрасль продолжает развиваться и наращивать потенциал. Недавно стало известно, что Российская орбитальная служебная станция будет строиться под руководством замдиректора по науке головного научного института «Роскосмоса» Александра Романова.