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Валерия Гаркалина госпитализировали с травмой головы в Москве

  /   Обновлено: 21 августа 2021 09:27
Общество
Валерия Гаркалина госпитализировали с травмой головы в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 21 августа. Народный артист России Валерий Гаркалин отдыхал в одном из столичных заведений, откуда его на машине скорой помощи увезли в больницу.

Звезду фильма «Ширли-мырли» Валерия Гаркалина увезли в НИИ Скорой помощи имени Склифосовского. По данным СМИ, знаменитый актер мог травмировать голову во время падения. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Официальной информации по поводу произошедшего пока нет.

Валерий Гаркалин в середине июля стал героем очередного выпуска программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». В разговоре с телеведущим Борисом Корчевниковым он рассказал, что отчасти винит себя в смерти жены Екатерины, которой не стало в 2009 году.

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