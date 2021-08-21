Валерия Гаркалина госпитализировали с травмой головы в Москве

Москва, 21 августа. Народный артист России Валерий Гаркалин отдыхал в одном из столичных заведений, откуда его на машине скорой помощи увезли в больницу.

Звезду фильма «Ширли-мырли» Валерия Гаркалина увезли в НИИ Скорой помощи имени Склифосовского. По данным СМИ, знаменитый актер мог травмировать голову во время падения. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Официальной информации по поводу произошедшего пока нет.

Валерий Гаркалин в середине июля стал героем очередного выпуска программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». В разговоре с телеведущим Борисом Корчевниковым он рассказал, что отчасти винит себя в смерти жены Екатерины, которой не стало в 2009 году.