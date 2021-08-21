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Происшествия
Площадь лесных пожаров в Марий Эл увеличилась до 900 га
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Площадь лесных пожаров в Марий Эл увеличилась до 900 га

  /   Обновлено: 21 августа 2021 09:19
Происшествия
Площадь лесных пожаров в Марий Эл увеличилась до 900 га
pxhere.com

Йошкар-Ола, 21 августа. Площадь природных пожаров в Марий Эл вновь увеличилась. На данный момент огнем пройдено почти 900 га. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики.

На борьбе с пожаром на территории Республики Марий Эл задействованы более тысячи человек и 161 единица техники. Также власти Кировской области направили аэромобильную группу из 30 человек личного состава и 8 единиц техники.

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшающейся ситуации с лесными пожарами. Вчера экстренные службы сообщали об увеличении площади возгорания до 700 га.

Ранее эксперт предупредил россиян об увеличении числа лесных пожаров и наводнений. Об этом сообщало издание A42.RU.

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марий эл лесной пожар мчс россии
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