Площадь лесных пожаров в Марий Эл увеличилась до 900 га

Йошкар-Ола, 21 августа. Площадь природных пожаров в Марий Эл вновь увеличилась. На данный момент огнем пройдено почти 900 га. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики.

На борьбе с пожаром на территории Республики Марий Эл задействованы более тысячи человек и 161 единица техники. Также власти Кировской области направили аэромобильную группу из 30 человек личного состава и 8 единиц техники.

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшающейся ситуации с лесными пожарами. Вчера экстренные службы сообщали об увеличении площади возгорания до 700 га.

Ранее эксперт предупредил россиян об увеличении числа лесных пожаров и наводнений. Об этом сообщало издание A42.RU.