Киев, 21 августа. Представитель Крыма не смог стать участником форума «Крымская платформа» из-за игнорирования заявки со стороны Киева.

Такое заявление сделал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. По его словам, организаторы саммита решили не реагировать на его кандидатуру, что он воспринял как отказ, передает РИА Новости.

«Правда о Крыме им не нужна, их интерес состоит только в одном — устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра», — подчеркнул Молохов.

Многие россияне испытывают недоверие к проведению форума «Крымская платформа». Так, российский политолог Владимир Джаралла отметил, что мероприятие не несет в себе никаких практических угроз. По его словам, саммит находится целиком в сфере информационного и идеологического противостояния.