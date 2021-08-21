Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 09:32
09:29
Армия
США анонсировали создание экраноплана грузоподъемностью 100 тонн
09:26
Общество
Новый оператор по вывозу мусора выбран в Петербурге
09:24
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с холерой в России
09:15
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели трех человек при пожаре в Псковской области
09:15
Экономика
Программа обеспечения очередников жильем будет реализована к 2030 году
09:14
Общество
Названа дата запуска рейсов из Петербурга в Доминикану
09:13
Наука
США рассказали о своей уязвимости в космосе
09:12
Общество
Валерия Гаркалина госпитализировали с травмой головы в Москве
09:09
Общество
Эрмитаж сделает NFT-токен на основе «Черного квадрата» Малевича
09:09
Происшествия
Площадь лесных пожаров в Марий Эл увеличилась до 900 га
Все новости

Мучные продукты и сладости могут вызвать неприятный запах тела

  /   Обновлено: 21 августа 2021 09:05
Общество
Мучные продукты и сладости могут вызвать неприятный запах тела
pixabay.com  /  PD

Москва, 21 августа. Некоторые продукты могут значительно усилить запах пота, из-за чего тело человека начинает неприятно пахнуть. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач-педиатр Ирина Юзуп.

Одним из таких продуктов является алкоголь, который фильтруется организмом через кишечник и клетки печени. Эти процессы приводят к выделению уксусной кислоты, которая провоцирует неприятный запах, называемый «перегаром».

Усилить запах пота способны мучные и кондитерские изделия, поскольку из-за них в организме растет количество простейших грибов, передает «Доктор Питер». Если дрожжи регулярно снабжать простыми сахарами, то они выходят из-под контроля иммунитета, что приводит к развитию кандидоза.

Людям с обильным потоотделением не рекомендуется злоупотреблять отварными яйцами, чесноком, зеленым луком, тмином и кари. Указанные продукты повышают уровень серы в организме, из-за чего образуются серосодержащие газы.

Распознать развитие ряда болезней можно по внешнему состоянию организма. О признаке, который может указывать на повышенный уровень холестерина, ранее рассказали медики.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Мучные продукты и сладости могут вызвать неприятный запах тела
здоровье медицина питание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru