Мучные продукты и сладости могут вызвать неприятный запах тела

Москва, 21 августа. Некоторые продукты могут значительно усилить запах пота, из-за чего тело человека начинает неприятно пахнуть. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач-педиатр Ирина Юзуп.

Одним из таких продуктов является алкоголь, который фильтруется организмом через кишечник и клетки печени. Эти процессы приводят к выделению уксусной кислоты, которая провоцирует неприятный запах, называемый «перегаром».

Усилить запах пота способны мучные и кондитерские изделия, поскольку из-за них в организме растет количество простейших грибов, передает «Доктор Питер». Если дрожжи регулярно снабжать простыми сахарами, то они выходят из-под контроля иммунитета, что приводит к развитию кандидоза.

Людям с обильным потоотделением не рекомендуется злоупотреблять отварными яйцами, чесноком, зеленым луком, тмином и кари. Указанные продукты повышают уровень серы в организме, из-за чего образуются серосодержащие газы.

Распознать развитие ряда болезней можно по внешнему состоянию организма. О признаке, который может указывать на повышенный уровень холестерина, ранее рассказали медики.