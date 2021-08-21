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Двое детей и женщина погибли в ДТП с внедорожником на трассе в Калмыкии

  /   Обновлено: 21 августа 2021 09:05
Происшествия
Двое детей и женщина погибли в ДТП с внедорожником на трассе в Калмыкии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Элиста, 21 августа. Женщина и двое детей погибли в результате опрокидывания внедорожника на трассе Комсомольский — Артезиан в Калмыкии. Информацию об этом сообщили в региональном УМВД.

Предварительно установлено, что 57-летний водитель Mitsubishi двигался по трассе и потерял контроль над управлением транспортным средством. В итоге внедорожник вылетел в кювет и перевернулся.

На месте происшествия от полученных травм скончалась 37-летняя женщина и двое детей. Возраст несовершеннолетних составлял 14 и десять лет. Еще один ребенок и сам водитель были доставлены в больницу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали трагедии.

Еще одно смертельное ДТП с участием ребенка произошло в Карачаево-Черкесии. В результате столкновения иномарки и отечественной машины погибли три человека, включая несовершеннолетнего пассажира.

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дтп mitsubishi калмыкия
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