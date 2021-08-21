Эксперт рассказал, что происходит с организмом человека после стакана морской воды

Москва, 21 августа. Всем известны ужасающие истории про моряков, умиравших от жажды или сходивших с ума посреди океана. Но как обстоят дела на самом деле?

Всем известно, что морская вода для питья непригодна, но наверняка многие глотали ее в небольшом количестве во время купания. Что после этого происходит с организмом? На просторах интернета об этом много говорят и мнения, что интересно, совершенно полярные.

Некоторые эксперты считают, что морская вода абсолютно стерильна и заразиться ей практически нельзя. По мнению других, морская вода — рассадник болезнетворных микроорганизмов, вызывающих типичное морское заболевание — ротавирусный гастроэнтерит.

Отмечается, что заражение происходит сразу после того, как вы проглотили морскую воду. Микробы после этого несколько дней находятся в спячке, а потом просыпаются голодными и начинают разрушать ваш организм. С вопросом о том, что происходит с человеком, когда он глотает морскую воду, корреспондент журнала Maxim обратился к микробиологу НПЦ имени Виноградского Антону Рябову.

По его мнению, если бы морская вода могла себя обеззараживать, в море бы никогда не появилась жизнь. Он отметил, что морская вода содержит миллионы бактерий, вирусов и простейших.

«Просто до температуры 24 градуса по Цельсию микробы не слишком активно размножаются, поэтому концентрация их невелика и не особо опасна для здоровья. Но, наглотавшись теплой египетской водички, ты имеешь все шансы провести остаток отпуска в борьбе с диареей», — отметил Рябов.

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