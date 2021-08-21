Первые живые фото нового Tank 600 от китайского Great Wall появились в Сети

Пекин, 21 августа. Концерн Great Wall показал пользователям Сети фотографии своего нового внедорожника Tank 600.

Авто имеет незамысловатый футуристичный кузов, пишет car.ru большие светодиодные фары, вертикальные фонари и распашную заднюю дверь. Несмотря на схожий дизайн со своими предшественниками, Tank 600 имеет концептуальные аскетичные внешние данные.

Внедорожник имеет размер пять метров в длину. Основу составляет масштабируемая платформа ранних моделей. Машина также получила продольное расположение силового агрегата, переднюю независимую подвеску и неразрезной задний мост.

Оснастят Tank 600 трехлитровым бензиновым силовым агрегатом V6, способным выдавать 354 лошадиные силы. Помимо этого в комплектацию войдет мотор с парой турбонагнетателей и стартер-генератор на 48 вольт.

Новое авто анонсировал также УАЗ. Событие посвящено юбилею российского производителя.