Привитым Pfizer рекомендовали дополнительно вакцинироваться «Спутником Лайт»

Москва, 21 августа. Дополнительная доза «Спутника Лайт» может усилить защитные свойства организма привитых вакциной Pfizer. Так считает глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Соответствующая инициатива прозвучала от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и имеет научные основания. Дополнительная вакцинация препаратом «Спутник Лайт» способна усилить эффект первых двух прививок от компании Pfizer, отметил Гинцбург в беседе с ТАСС.

Особенно это касается дельта-штамма, на который сейчас приходится 90 процентов всех случаев заболевания COVID-19. Вакцина Pfizer обладает слабой защитой от этой мутации, чего нельзя сказать о российском «Спутнике».

В ближайшем будущем в России стартуют клинические испытания назальной вакцины для профилактики COVID-19. Разработчиком препарата выступает Центр им. Гамалеи.