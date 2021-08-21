Нутрициолог Ума Найду назвала три вещества для улучшения работы мозга

Москва, 21 августа. Работа человеческого организма во многом зависит от витаминов, которые он получает с едой. Какие продукты повысят продуктивность мозга, рассказала нутрициолог Ума Найду.

Прежде всего речь идет о жирорастворимом витамине D. Он укрепляет кости, помогает бороться с воспалениями и поддерживает работу нейронов в гиппокампе. Последний отвечает за способность человека к обучению и память. Витамин D содержится в жирной рыбе, яйцах и грибах.

Второе важное для организма вещество — полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3. Оно необходимо не только для мозга, но также помогает предотвратить раннее старение организма. Омега-3 входит в состав жирных сортов рыбы.

Третьим веществом является магний, который принимает участие в 300 биохимических реакциях организма. Он способен влиять на настроение человека и его сон. Нехватка магния в организме может спровоцировать чувство тревожности и снизить либидо. Восполнить дефицит этого минерала можно путем употребления темно-зеленых листовых овощей, бананов, кураги, авокадо, орехов, бобовых культур, продуктов из цельного зерна и молока.

Роспотребнадзор ранее дал советы по питанию людям, переболевшим COVID-19. В ведомстве напомнили, что сбалансированный рацион играет большую роль в восстановлении организма после болезни.