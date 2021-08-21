Автоэксперт Епанешников предупредил о случаях образования коррозии на бензобаках

Москва, 21 августа. Заправлять "под крышку" рекомендовано владельцам автомобилей с металлическим бензобаком, чтобы избежать образования коррозии.

Директор по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников рассказал, что в новых машинах баки, как правило, сделаны из пластика. По этой причине непринципиально сколько бензина в него заливать. Другая ситуация обстоит с конструкцией из металла.

«В современных автомобилях баки, как правило, изготавливают из пластика, что препятствует образованию коррозии. Если же топливный бак сделан из металла, то коррозия может появиться», — объяснил Епанешников в интервью агентстве «Прайм».

При заполнении металлического бака выделяется минимальное количество конденсата. Поэтому вероятность появления коррозии значительно снижается, добавил автоэксперт.

Тем времени Правительство России решает вопрос о стабилизации цен на бензин. Рассматривается вариант о временной отмене экспорта топлива.