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Netflix продлил на третий сезон подростковый сериал «Я никогда не...»

  /   Обновлено: 21 августа 2021 08:51
Общество
Netflix продлил на третий сезон подростковый сериал «Я никогда не...»
pixabay.com

Лос-Анджелес, 21 августа. Второй сезон сериала «Я никогда не...» вышел на стриминговом сервисе Netflix. Спустя месяц после премьеры компания объявила о решении продлить драмеди.

Впервые зрители познакомились с сериалом «Я никогда не...» в апреле прошлого года. Проект хорошо приняли критики. Сюжет основан на школьных временах его создателя и сценариста Минди Кейлинг. В центре событий оказывается подросток, переживающая смерть отца и сталкивающаяся с проблемами в новом учебном заведении. Главную роль исполнила Майтрейи Рамакришнан.

«Мы так благодарны Netflix и Universal Television за то, что они позволили нам продолжить рассказывать эту историю», — отметили в заявлении Кейлинг и ее соавтор Лэнг Фишер.

Стриминговый сервис Netflix в сентябре займется съемками сиквела детектива «Энола Холмс». К роли главной героини вернется звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун. Режиссером фильма снова станет Гарри Брэдбир.

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