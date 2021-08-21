Байден показал свою забывчивость и некомпетентность в афганском вопросе

Вашингтон, 21 августа. Президент США Джо Байден в ходе брифинга забыл вопрос репортера, перепутал название столицы Катара и продемонстрировал некомпетентность в афганском вопросе.

Байден начал встречу с журналистами с 40-минутного опоздания. Он отказался отвечать на вопросы, которые не были изначально обговорены. Несмотря на знакомые темы, президент все равно умудрился запутаться в своих ответах, передает Daily Mail.

Говоря о гарантиях безопасности американских граждан, которые покидают Афганистан, Байден заверил, что Вашингтон находится в постоянном контакте с талибами в Кабуле и «Дахо». Хозяин Белого дома переставил буквы в названии столицы Катара Доха.

Джо Байден также, говоря об эвакуации афганцев и отношениях с лидерами радикального движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ), забыл первую часть вопроса одного из репортеров и попросил ее повторить. Президента США за время брифинга успели поймать и на несоответствии.

«У нас нет никаких признаков того, что [американцы] не смогли попасть в Кабул через аэропорт. Мы заключили соглашение с талибами. До сих пор они позволяли им пройти. [...] Насколько нам известно, контрольно-пропускные пункты талибов пропускают людей с американскими паспортами», — заявил Байден.

Он проигнорировал многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются граждане США в попытке покинуть Афганистан. Об этом неоднократно заявляли журналисты и Госдепартамент. Сенатор Линдси Грэм назвал Джо Байдена «оторванным от реальности» после того, как тот заявил об отсутствии «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещенная в России) на территории Афганистана.

«Президент Байден явно оторван от реальности [касательно ситуации] на местах в Афганистане. ООН всего месяц или два назад опубликовала отчет, в котором говорилось, что [террористическая сеть] «Аль-Каида» (запрещена в РФ) находится в 15 провинциях Афганистана. После этого фиаско они будут везде», — написал Грэм в соцсетях.

Администрация Байдена до сих пор не располагает информацией о количестве американских граждан, которые вынуждены находиться на территории захваченного Афганистана. Президент сообщил, что за последние сутки самолеты США вывезли 5,7 тысячи человек.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее потребовал от Джо Байдена извинений за Афганистан. Глава государства должен попросить прощение за то, что вывел войска до эвакуации граждан и оставил талибам дорогостоящее вооружение.

1 Организация запрещена на территории РФ.