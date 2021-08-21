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Онищенко спрогнозировал рост заболеваемости гриппом осенью в России
Общество
Онищенко спрогнозировал рост заболеваемости гриппом осенью в России
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Москва, 21 августа. Россия может столкнуться с ощутимым ростом заболеваемости гриппом осенью. Такое мнение выразил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Заболеваемость гриппом в прошлом году, по словам депутата, отошла на второй план в прошлом году из-за введенных ограничений. Эти меры поспособствовали профилактике не только коронавируса, но и этой инфекции.

«Мы в этом году можем ожидать очень серьезный подъем заболеваемости гриппом», — предупредил Онищенко.

Осенью стартует кампания по вакцинации против гриппа. Первыми, по мнению депутата Геннадия Онищенко, нужно привить школьников, а затем тех, кто привился или переболел COVID-19.

Вирусолог Института молекулярной биологии Петр Чумаков допустил одновременное заражение гриппом и коронавирусом. И хотя такой исход маловероятен, есть риск «присоединения» вирусной инфекции к COVID-19.

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