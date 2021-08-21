Аналитик Муртазин дал советы по сохранению энергоемкости аккумулятора телефона

Москва, 21 августа. В современных условиях смартфон используется часто, что влияет на износ аккумулятора. Как его замедлить, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По словам специалиста, не стоит заряжать телефон в некомфортных для него условиях. Определить, какие условия являются неподходящими, помогут собственные ощущения — что жарко для вас, то жарко для смартфона. Зимой телефон также стоит подпитывать в помещении, а не на улице. Это продлит его жизнь. Не стоит заряжать батарейку полностью. Это, по словам Муртазина, может привести к перегреву аккумулятора.

Необходимо забыть и о возможности «быстрой зарядки». Аналитик отмечает, что она негативно повлияет на емкость, снизив ее на 20-25%. Об этом передает RT.

В свою очередь генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков добавляет, что аккумулятор телефона не так хорошо выполняет свои функции после года активного использования. В таких случаях можно его заменить. Однако характеристики новой запчасти не сравнятся с оригинальной батарейкой.

По прогнозам специалистов телефоны не всегда будут пользоваться таким спросом. Джордж Хелд заявил о потери актуальности смартфонов в ближайшие десять лет.