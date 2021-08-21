Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 09:31
09:29
Армия
США анонсировали создание экраноплана грузоподъемностью 100 тонн
09:26
Общество
Новый оператор по вывозу мусора выбран в Петербурге
09:24
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с холерой в России
09:15
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели трех человек при пожаре в Псковской области
09:15
Экономика
Программа обеспечения очередников жильем будет реализована к 2030 году
09:14
Общество
Названа дата запуска рейсов из Петербурга в Доминикану
09:13
Наука
США рассказали о своей уязвимости в космосе
09:12
Общество
Валерия Гаркалина госпитализировали с травмой головы в Москве
09:09
Общество
Эрмитаж сделает NFT-токен на основе «Черного квадрата» Малевича
09:09
Происшествия
Площадь лесных пожаров в Марий Эл увеличилась до 900 га
Все новости

Около 75 процентов россиян планируют взять ипотеку
Общество
Около 75 процентов россиян планируют взять ипотеку
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 августа. Каждый десятый житель Российской Федерации запланировал на 2021 год оформление ипотечного займа. Об этом свидетельствуют данные исследования финансового маркетплейса «Юником24».

Опрос также показал, что около 20 процентов респондентов планирует купить недвижимое имущество в ближайшие несколько лет. Почти 80 процентов опрошенных заявили, что не могут приобрести жилье без кредитования.

Около 75 процентов россиян рассказали, что планируют оформить ипотечный кредитный займ. Насчет потребительского кредита задумывается всего пять процентов населения, пишет ТАСС.

Выдача ипотечных кредитов в Российской Федерации замедлилась и достигла отметки в два процента. Причиной этому служит ужесточение правил по льготному кредитованию.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Около 75 процентов россиян планируют взять ипотеку
ипотека опрос кредит
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru