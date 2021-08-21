Около 75 процентов россиян планируют взять ипотеку

Москва, 21 августа. Каждый десятый житель Российской Федерации запланировал на 2021 год оформление ипотечного займа. Об этом свидетельствуют данные исследования финансового маркетплейса «Юником24».

Опрос также показал, что около 20 процентов респондентов планирует купить недвижимое имущество в ближайшие несколько лет. Почти 80 процентов опрошенных заявили, что не могут приобрести жилье без кредитования.

Около 75 процентов россиян рассказали, что планируют оформить ипотечный кредитный займ. Насчет потребительского кредита задумывается всего пять процентов населения, пишет ТАСС.

Выдача ипотечных кредитов в Российской Федерации замедлилась и достигла отметки в два процента. Причиной этому служит ужесточение правил по льготному кредитованию.