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Более 100 нанятых для Паралимпиады в Токио сотрудников заболели COVID-19
Общество
Более 100 нанятых для Паралимпиады в Токио сотрудников заболели COVID-19
pixabay.com

Токио, 21 августа. Медики в Токио фиксируют новые случаи COVID-19 у нанятых для проведения Паралимпиады сотрудников. Уже выявлено более 100 заболевших.

Статистику новых случаев медработники ведут с 12 августа. Больше всего тестов с положительными результатами было получено 18 августа. Тогда за сутки среди задействованных в проведении Паралимпиады было выявлено 18 зараженных коронавирусом.

Японские власти для сдерживания распространения коронавирусной инфекции приняли решение продлить режим чрезвычайной ситуации. До 12 сентября он будет действовать в Токио и еще пяти префектурах.

Паралимпиада стартует в японской столице 24 августа. Соревнования в большинстве видов пройдут без зрителей.

На состоявшихся летних Олимпийских играх сборная России завоевала 20 золотых медалей. По общему количеству наград российские олимпийцы заняли третье место.

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япония паралимпиада токио коронавирус
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