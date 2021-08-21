Более 100 нанятых для Паралимпиады в Токио сотрудников заболели COVID-19

Токио, 21 августа. Медики в Токио фиксируют новые случаи COVID-19 у нанятых для проведения Паралимпиады сотрудников. Уже выявлено более 100 заболевших.

Статистику новых случаев медработники ведут с 12 августа. Больше всего тестов с положительными результатами было получено 18 августа. Тогда за сутки среди задействованных в проведении Паралимпиады было выявлено 18 зараженных коронавирусом.

Японские власти для сдерживания распространения коронавирусной инфекции приняли решение продлить режим чрезвычайной ситуации. До 12 сентября он будет действовать в Токио и еще пяти префектурах.

Паралимпиада стартует в японской столице 24 августа. Соревнования в большинстве видов пройдут без зрителей.

На состоявшихся летних Олимпийских играх сборная России завоевала 20 золотых медалей. По общему количеству наград российские олимпийцы заняли третье место.