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Антонов заявил о намерении США подорвать отношения с РФ. События дня

  /   Обновлено: 21 августа 2021 08:50
Общество

Трамп потребовал от Байдена извинений за Афганистан

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что лидер Соединенных Штатов Джо Байден должен принести извинения перед американскими гражданами за то, что оставил десятки тысяч соотечественников в Афганистане.
«Джо Байден должен извиниться перед Америкой за то, что он позволил войскам покинуть страну, прежде чем оттуда уехали гражданские лица, а также за то, что позволил попасть в руки «Талибана» (запрещенное в РФ террористическое движение — примечание ФАН) военному оборудованию стоимостью 85 миллиардов долларов», — говорится в заявлении Трампа.
По мнению политика, хозяин Белого дома не проявил должной осторожности в своих действиях и приказах.

Антонов заявил о намерении США подорвать отношения с Россией

Антонов заявил о намерении США подорвать отношения с РФ. События дня
Global Look Press  / Vadim Savitsky/Global Look Press

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что санкции Америки против «Северного потока — 2» могут привести к подрыву отношений с РФ. Ограничительные меры, введенные администрацией Белого дома против российско-немецкого газопровода, противоречат международному праву и принципу свободных рыночных отношений. Дипломат убежден, что действия Соединенных Штатов направлены на получение преимущества для американских поставщиков топлива. По словам Антонова, Вашингтон не стремится к выполнению договоренностей, достигнутых во время Женевского саммита.

Минтруд расширил права отцов на получение маткапитала

Антонов заявил о намерении США подорвать отношения с РФ. События дня
ФБА «Экономика сегодня» .  / Степан Яцко

Как сообщает Министерство труда РФ, право на материнский капитал теперь имеют отцы. Правила получения капитала в ведомстве установили по решению Конституционного суда. Согласно новым поправкам, получать господдержку могут и представители сильного пола, «в том случае, если отец был единственным родителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, а его супруга выступает в качестве усыновителя». Напомним, в этом году размер материнского капитала составил 483 тысячи рублей на первого ребенка и 639 тысяч рублей — на второго. Для оформления сертификата одиноким отцам нужно обращаться в Пенсионный фонд России.

Склад со спиртным загорелся в Новой Москве

Антонов заявил о намерении США подорвать отношения с РФ. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

Пожар в здании склада произошел в Новой Москве. К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб, рассказали в МЧС. Уточняется, что огонь вспыхнул в двухэтажном здании, где хранятся спиртные напитки и перекинулся на крышу. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Спасатели предупреждают об угрозе распространения огня. На месте происшествия ведется работа по устранению возгорания. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

 

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