Антонов заявил о намерении США подорвать отношения с РФ. События дня

Трамп потребовал от Байдена извинений за Афганистан

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что лидер Соединенных Штатов Джо Байден должен принести извинения перед американскими гражданами за то, что оставил десятки тысяч соотечественников в Афганистане.

«Джо Байден должен извиниться перед Америкой за то, что он позволил войскам покинуть страну, прежде чем оттуда уехали гражданские лица, а также за то, что позволил попасть в руки «Талибана» (запрещенное в РФ террористическое движение — примечание ФАН) военному оборудованию стоимостью 85 миллиардов долларов», — говорится в заявлении Трампа.

По мнению политика, хозяин Белого дома не проявил должной осторожности в своих действиях и приказах.