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Российское правительство может создать на Курилах офшорную зону
Экономика
Российское правительство может создать на Курилах офшорную зону
Федеральное агентство новостей

Владивосток, 21 августа. Власти Российской Федерации могут создать на островах Курильского архипелага зону, которая освобождена от налогообложения. Об этом заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Планируется, что зона будет освобождена от уплаты сборов для физических и юридических лиц, осуществляющих коммерческую и инвестиционную работу, передает РБК. Налоговый мораторий на островах Курильской гряды может быть введен властями сроком на десять лет.

«Это практически офшор. То есть налогов на Курилах почти не останется», — дополнил Трутнев.

Недавно сообщалось, что почти во всем ДФО нашли землю, на которой можно начать программу «Дальневосточный квартал». Программа сможет стартовать уже в текущем году.

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Юрий Трутнев дфо офшор
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