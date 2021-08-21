Российское правительство может создать на Курилах офшорную зону

Владивосток, 21 августа. Власти Российской Федерации могут создать на островах Курильского архипелага зону, которая освобождена от налогообложения. Об этом заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Планируется, что зона будет освобождена от уплаты сборов для физических и юридических лиц, осуществляющих коммерческую и инвестиционную работу, передает РБК. Налоговый мораторий на островах Курильской гряды может быть введен властями сроком на десять лет.

«Это практически офшор. То есть налогов на Курилах почти не останется», — дополнил Трутнев.

Недавно сообщалось, что почти во всем ДФО нашли землю, на которой можно начать программу «Дальневосточный квартал». Программа сможет стартовать уже в текущем году.