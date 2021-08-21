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В Саратове опровергли информацию о принудительной вакцинации детей от COVID-19
Общество
В Саратове опровергли информацию о принудительной вакцинации детей от COVID-19
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Саратов, 21 августа. Региональный министр здравоохранения Олег Костин опроверг информацию о принудительной вакцинации детей от коронавируса. Чиновник заявил, что ряд СМИ неправильно интерпретировали его слова во время совещания.

Костин отметил, что вакцинировать несовершеннолетних можно только с согласия родителей. Министр также подчеркнул, что рекомендует вакцинировать детей возрастом от 12 лет. 

«Костин просто сказал то, что все и так знают — коронавирус становится опасным и для детей тоже. Если родители хотят, чтобы их отпрыски были здоровы, вакцинация необходима. Но никто за руку вас укалываться не потащит, это исключено», — рассказал корреспонденту ФАН вирусолог Сергей Алексеев. 

Ранее ФАН делал репортаж про кризис медицины в Саратовской области. Специалисты уезжают работать в другие регионы.  

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