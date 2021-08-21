Вакансия инженера в Иркутске стала самой высокооплачиваемой в России

Иркутск, 21 августа. Работодатели готовы заплатить инженеру в Иркутске до 300 тысяч рублей. Такие данные получили аналитики Superjob в ходе исследования.

Высокие зарплаты готовы предложить соискателям в Ульяновске, Иркутске, Хабаровске, Ярославле, Владивостоке, Пензе. В строительной отрасли руководитель филиала в Пензе может получать до 250 тысяч рублей, передает ТАСС.

Разработчику мобильных приложений в Ульяновске будут платить до 200 тысяч рублей, а инженеру в Иркутске – до 300 тысяч рублей. В числе высокооплачиваемых стала вакансия программиста в Хабаровске – до 150 тысяч рублей. Менеджеру по развитию во Владивостоке готовы платить до 119 тысяч рублей, а специалисту по проектированию и разработке печатных плат в Ярославле – до 110 тысяч рублей.

Жители Казани тоже могут рассчитывать на высокий доход. Самой высокооплачиваемой вакансией стал инженер-программист. Работодатель готов платить специалисту 360 тысяч рублей в месяц.