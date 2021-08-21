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«Талибан» анонсировал новую систему государственной власти в Афганистане
Общество
«Талибан» анонсировал новую систему государственной власти в Афганистане
Global Look Press  /  Sardar/Xinhua

Кабул, 21 августа. Официальный представитель «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в России) объявил, что в Афганистане будет введена новая система государственной власти.

Согласно анонсу представителя талибов, обновленный государственный строй представят в ближайшие несколько недель. Новая система управления страной будет защищать интересы и права всех слоев населения.

Новые механизмы по управлению страной будут представлены экспертами в области правовых, религиозных и внешнеполитических вопросов, которые входят в состав группировки. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на слова представителя террористов.

Ранее в «Талибане» заявили, что в Афганистане не будет выстраиваться демократический строй. В основе управления государством будут лежать нормы шариата.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан анонс государственный строй
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