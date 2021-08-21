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Разработчики King's Bounty II показали мужского игрового персонажа Айвара
Технологии
Разработчики King's Bounty II показали мужского игрового персонажа Айвара
PrScr YouTube  /  1C Entertainment

Москва, 21 августа. Студия 1C Entertainment представила ролик к King's Bounty II с единственным игровым персонажем мужского пола Айваром. Он доступен на YouTube-канале разработчика.

Согласно сюжету, когда-то Айвар носил звание рыцаря Королевской Гвардии. Однако из-за отказа поддерживать дворцовый переворот его изгнали. После этого он отправился в Артизанию, где возглавил роту наемников «Псы войны». Теперь его позвали на Вселенский Собор и пообещали вернуть на службу в Королевской Гвардии.

Ранее студия уже представляла паладина Эльзу из Лориана и мага Катарину из рода Ригерна. Релиз игры запланирован на 24 августа, она будет доступна на игровые консоли и ПК.

Портал для геймеров IGN ранее показал геймплейный трейлер нового шутер-хоррора Ripout. В нем игрокам предстоит выбраться с заброшенного корабля, отбиваясь от различных тварей.

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игра компьютер пк
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