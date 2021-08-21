Московские власти установили три тысячи светодиодных ламп на уличных фонарях

Москва, 21 августа. Более трех тысяч натриевых и галогеновых ламп уличных фонарей Москвы были заменены на светодиодные по указанию мэра столицы Сергея Сабынина.

Замена устаревших устройств начала проходить с начала 2021 года. Подобные модернизации могут сказаться не только на сроке работы фонарей, но и на экономии электроэнергии до 30% .

«...Специалисты АО «ОЭК» ведут работы по замене галогеновых ламп на светодиодные постепенно, по мере выхода из строя старых ламп, а также в случае истечения срока их эксплуатации», — рассказал глава столичного департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов.

Улучшения инфраструктуры города также планируется на территории Владивостока. Местные власти хотят создать дополнительные полосы для общественного транспорта, чтобы улучшить ситуацию с пробками в городе.