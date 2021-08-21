Состояние губ может указать на высокий уровень холестерина в крови

Москва, 21 августа. Организм может сам указывать на неполадки со здоровьем. В частности, состояние губ покажет на наличие в крови «плохого» холестерина.

Достоверно его уровень можно узнать только из лабораторного анализа. Однако исследования из журнала Dental Research Journal показали, что сигнализировать о превышении нормы могут так называемые гранулы Фордайса на губах.

Они представляют собой небольшие в диаметре желтые или беловатые пятна. Появляются такие отметки на слизистой рта, как правило, на щеках и кайме губ, но гранулы можно заметить и на других частях тела.

Ученые уточняют, что появление пятен не всегда указывает на повышенное содержание холестерина. Обычно они рассматриваются как обычное изменение слизистой оболочки. Однако результаты показывают закономерность появления большего числа гранул у людей с «плохим» холестерином. Также ученые отмечают, что малая плотность пятен не всегда будет признаком опасного состояния.

С повышенным холестерином тесно связана и деменция. Доктор дала рекомендации по профилактике заболевания для разных возрастных групп.