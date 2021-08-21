Промывание трубок автокондиционера продлит срок его службы

Москва, 21 августа. Обслуживание и промывание трубок в автомобильном кондиционере позволит избежать поломки в системе и увеличит срок его службы. Об этом рассказали автоэксперты.

Трубки располагаются на одном из лонжеронов или брызговике, из-за чего в них может попадать грязь либо химические смеси, которыми обрабатывают дороги. Без своевременного обслуживания компоненты могут проржаветь и при запуске система способна разгерметизироваться. Чтобы избежать такого исхода, трубки необходимо обрабатывать антикоррозийными средствами.

Важно также не забывать об автокондиционере и в зимнее время. Если не запускать систему целый сезон, то смазочные материалы стекут, в результате чего детали, состоящие из резины, останутся сухими. Эксперты рекомендуют включать кондиционер зимой, но при температуре от нуля до пяти градусов тепла.

Недавно автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, что некоторым категориям водителей стоит воздержаться от езды на «механике». Специалист объяснил это возможными проблемами со здоровьем.