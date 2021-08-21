Британцы гарантировали Меркель работу в совете директоров российской фирмы

Лондон, 21 августа. Канцлер Германии Ангела Меркель, которая осенью уходит в отставку, сможет рассчитывать на должность в одной из российских компаний. Об этом заявили читатели Daily Express.

Немецкий политик без работы не останется, даже если ей откажут в Еврокомиссии, заявил один из пользователей. Британцы прокомментировали материал таблоида о прощальном визите Меркель в Москву. Юзеры также в шутку задались вопросом, удостоят ли канцлера ордена Ленина или какой-либо другой награды, передает «ПолитРоссия».

«Если она (Меркель. — Прим. ФАН.) не получит работу в Еврокомиссии, ей гарантирована должность в совете директоров российской компании», — пошутил один из читателей Daily Express.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в Москве всегда рады Ангеле Меркель. Она останется желанным гостем даже после ухода в отставку.