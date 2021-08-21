Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 07:59
07:53
Общество
Состояние губ может указать на высокий уровень холестерина в крови
07:47
Общество
Промывание трубок автокондиционера продлит срок его службы
07:46
Политика
Британцы гарантировали Меркель работу в совете директоров российской фирмы
07:46
Происшествия
Вертолет Ми-8 доставил тела погибших туристов на Камчатке в поселок Ключи
07:44
Экономика
Российских инвесторов призвали вкладывать деньги в китайский юань
07:42
Политика
Глава МИД Украины и секретарь СНБО попали в санкционный список России
07:33
Общество
Программы по реабилитации после COVID-19 запустили в фитнес-клубах России
07:27
Общество
Жителей России призвали отказаться от кормления бездомных собак
07:17
Общество
Психолог Петрова назвала принципиальные отличия между гением и вундеркиндом
06:53
Происшествия
Житель Костромы угнал «Урал» с дровами ради ужина с семьей
Все новости

Российских инвесторов призвали вкладывать деньги в китайский юань
Экономика
Российских инвесторов призвали вкладывать деньги в китайский юань
pixabay.com

Москва, 21 августа. Китайский юань сейчас является одной из самых выгодных валют для инвестирования. На это указал финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин.

Благодаря падению рынка Китая, инвесторы могут заработать на юане не только в долгосрочной, но и в краткосрочной перспективе. Информацией об этом трейдер поделился с «Известиями».

Про доллар, по словам Звездина, инвесторам также не следует забывать. О глобальном крахе американской экономики говорить пока рано. Аналитик при этом посоветовал не увлекаться валютой США чрезмерно.

Финансовые эксперты ранее предупредили, что доллар и евро на следующей неделе могут подорожать. Курс американской валюты может подняться на 25 копеек. Ожидаемый рост евро составит 30 копеек.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Российских инвесторов призвали вкладывать деньги в китайский юань
китай доллар валюта инвестор юань
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru