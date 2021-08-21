Российских инвесторов призвали вкладывать деньги в китайский юань

Москва, 21 августа. Китайский юань сейчас является одной из самых выгодных валют для инвестирования. На это указал финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин.

Благодаря падению рынка Китая, инвесторы могут заработать на юане не только в долгосрочной, но и в краткосрочной перспективе. Информацией об этом трейдер поделился с «Известиями».

Про доллар, по словам Звездина, инвесторам также не следует забывать. О глобальном крахе американской экономики говорить пока рано. Аналитик при этом посоветовал не увлекаться валютой США чрезмерно.

Финансовые эксперты ранее предупредили, что доллар и евро на следующей неделе могут подорожать. Курс американской валюты может подняться на 25 копеек. Ожидаемый рост евро составит 30 копеек.