Глава МИД Украины и секретарь СНБО попали в санкционный список России

Москва, 21 августа. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил обновленный санкционный список, в который попали 922 человека.

Среди них оказались министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Россия ввела ограничения против нескольких сотен украинских граждан, занимающихся политической деятельностью, в ноябре 2018 года. Соответствующие меры были приняты как ответ на санкционную политику Киева в отношении Российской Федерации. С тех пор список регулярно обновляется.

Недавно СНБО ввел новые санкции против некоторых россиян. По версии украинской стороны, все попавшие под рестрикции причастны к «преследованию» украинцев в Крыму.