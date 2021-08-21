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Вертолет Ми-8 доставил тела погибших туристов на Камчатке в поселок Ключи

  /   Обновлено: 21 августа 2021 07:51
Происшествия
Вертолет Ми-8 доставил тела погибших туристов на Камчатке в поселок Ключи
pixabay.com  /  Александр Максин

Петропавловск-Камчатский, 21 августа. Тела погибших туристов на вулкане в Усть-Камчатском муниципальном районе вертолет Ми-8 доставил в поселок Ключи.

Авиация была применена из-за труднопроходимой местности. Спасательный вертолет завис над местом происшествия. Экипаж Ми-8 из отряда КГКУ «ЦОД» применил специальное оборудование для поднятия тел на борт воздушного судна и доставил их в населенный пункт Ключи.

Спасателям не сразу удалось найти группу туристов. Сотрудники МЧС поднялись на высоту 2,5 тыс. метров, после чего разбили лагерь, чтобы переночевать и пройти акклиматизацию.

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