Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 07:59
07:53
Общество
Состояние губ может указать на высокий уровень холестерина в крови
07:47
Общество
Промывание трубок автокондиционера продлит срок его службы
07:46
Политика
Британцы гарантировали Меркель работу в совете директоров российской фирмы
07:46
Происшествия
Вертолет Ми-8 доставил тела погибших туристов на Камчатке в поселок Ключи
07:44
Экономика
Российских инвесторов призвали вкладывать деньги в китайский юань
07:42
Политика
Глава МИД Украины и секретарь СНБО попали в санкционный список России
07:33
Общество
Программы по реабилитации после COVID-19 запустили в фитнес-клубах России
07:27
Общество
Жителей России призвали отказаться от кормления бездомных собак
07:17
Общество
Психолог Петрова назвала принципиальные отличия между гением и вундеркиндом
06:53
Происшествия
Житель Костромы угнал «Урал» с дровами ради ужина с семьей
Все новости

Программы по реабилитации после COVID-19 запустили в фитнес-клубах России

  /   Обновлено: 21 августа 2021 07:42
Общество
Программы по реабилитации после COVID-19 запустили в фитнес-клубах России
pexels.com  /  Andrea Piacquadio

Москва, 21 августа. Сейчас программы по реабилитации переболевших COVID-19 доступны в фитнес-клубах 37 регионов России. В будущем их число может увеличиться.

Опрос среди клиентов спортивных клубов показал, что около 40–60 процентов из них переболели COVID-19, заявила глава Национального фитнес-сообщества, Елена Силина. Она считает, что совместная работа медицины и фитнес-отрасли будет особенно популярной в ближайшие годы. Пандемия стала большим ударом для этой отрасли, однако теперь у нее появились новые варианты развития.

«Стало совершенно очевидно, что трендом ближайших лет станет коллаборация фитнеса и медицины», — цитирует Силину ТАСС.

Большинство перенесших коронавирус россиян возвращаются к спорту после выздоровления. Им рекомендовано выбирать персональные тренировки, в связи с чем к специалистам фитнес-отрасли предъявляются особенно высокие требования.

В 2021 году россияне начали активнее интересоваться СПА-салонами и оздоровительным центрами. Спрос на эти услуги стал значительно выше, чем до пандемии COVID-19.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Программы по реабилитации после COVID-19 запустили в фитнес-клубах России
фитнес реабилитация COVID-19
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru