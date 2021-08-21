Программы по реабилитации после COVID-19 запустили в фитнес-клубах России

Москва, 21 августа. Сейчас программы по реабилитации переболевших COVID-19 доступны в фитнес-клубах 37 регионов России. В будущем их число может увеличиться.

Опрос среди клиентов спортивных клубов показал, что около 40–60 процентов из них переболели COVID-19, заявила глава Национального фитнес-сообщества, Елена Силина. Она считает, что совместная работа медицины и фитнес-отрасли будет особенно популярной в ближайшие годы. Пандемия стала большим ударом для этой отрасли, однако теперь у нее появились новые варианты развития.

«Стало совершенно очевидно, что трендом ближайших лет станет коллаборация фитнеса и медицины», — цитирует Силину ТАСС.

Большинство перенесших коронавирус россиян возвращаются к спорту после выздоровления. Им рекомендовано выбирать персональные тренировки, в связи с чем к специалистам фитнес-отрасли предъявляются особенно высокие требования.

В 2021 году россияне начали активнее интересоваться СПА-салонами и оздоровительным центрами. Спрос на эти услуги стал значительно выше, чем до пандемии COVID-19.