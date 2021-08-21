Жителей России призвали отказаться от кормления бездомных собак

Москва, 21 августа. Каждому человеку нужно знать, как себя вести при встрече с бездомной собакой. Рекомендуется не кормить таких животных, рассказал кинолог Владимир Голубев.

После встречи с бродячими псами нужно обратиться к властям. Если органы местного самоуправления не займутся проблемой, то за последствия встречи с бродячими животными придется отвечать чиновникам. Усугубить проблему могут сердобольные люди, подкармливающих и обустраивающих им теплые будки, передает РИА Новости.

«Если собаки привыкнут, что их кормят на данной территории, они станут считать ее своей и могут нападать, заметив чужака. Стая начинает разрастаться и охранять территорию», — подчеркнул кинолог.

Важно не оставлять ситуацию. Самой лучшей помощью, по мнению Голубева, будет, если животное отловят и поместят в приют. Желающие могут направлять средства на их содержание, играть с подопечными и выгуливать их.

Россияне должны знать не только правила поведения при встрече с бродячими собаками, но и как ухаживать за собственным питомцем. Шерсть животного требует ухода. Но если ее стричь «под ноль», это может навредить четвероногому другу, предупредил кинолог Владимир Голубев.