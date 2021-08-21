Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 07:59
07:53
Общество
Состояние губ может указать на высокий уровень холестерина в крови
07:47
Общество
Промывание трубок автокондиционера продлит срок его службы
07:46
Политика
Британцы гарантировали Меркель работу в совете директоров российской фирмы
07:46
Происшествия
Вертолет Ми-8 доставил тела погибших туристов на Камчатке в поселок Ключи
07:44
Экономика
Российских инвесторов призвали вкладывать деньги в китайский юань
07:42
Политика
Глава МИД Украины и секретарь СНБО попали в санкционный список России
07:33
Общество
Программы по реабилитации после COVID-19 запустили в фитнес-клубах России
07:27
Общество
Жителей России призвали отказаться от кормления бездомных собак
07:17
Общество
Психолог Петрова назвала принципиальные отличия между гением и вундеркиндом
06:53
Происшествия
Житель Костромы угнал «Урал» с дровами ради ужина с семьей
Все новости

Жителей России призвали отказаться от кормления бездомных собак
Общество
Жителей России призвали отказаться от кормления бездомных собак
pixabay.com

Москва, 21 августа. Каждому человеку нужно знать, как себя вести при встрече с бездомной собакой. Рекомендуется не кормить таких животных, рассказал кинолог Владимир Голубев.

После встречи с бродячими псами нужно обратиться к властям. Если органы местного самоуправления не займутся проблемой, то за последствия встречи с бродячими животными придется отвечать чиновникам. Усугубить проблему могут сердобольные люди, подкармливающих и обустраивающих им теплые будки, передает РИА Новости.

«Если собаки привыкнут, что их кормят на данной территории, они станут считать ее своей и могут нападать, заметив чужака. Стая начинает разрастаться и охранять территорию», — подчеркнул кинолог.

Важно не оставлять ситуацию. Самой лучшей помощью, по мнению Голубева, будет, если животное отловят и поместят в приют. Желающие могут направлять средства на их содержание, играть с подопечными и выгуливать их.

Россияне должны знать не только правила поведения при встрече с бродячими собаками, но и как ухаживать за собственным питомцем. Шерсть животного требует ухода. Но если ее стричь «под ноль», это может навредить четвероногому другу, предупредил кинолог Владимир Голубев.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жителей России призвали отказаться от кормления бездомных собак
советы поведение бродячая собака
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru