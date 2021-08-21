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Психолог Петрова назвала принципиальные отличия между гением и вундеркиндом

  /   Обновлено: 21 августа 2021 07:17
Общество
Психолог Петрова назвала принципиальные отличия между гением и вундеркиндом
pxhere.com

Москва, 21 августа. Понятия «гений» и «вундеркинд» принципиально отличаются друг от друга. Об этом рассказала кандидат психологических наук Елена Петрова.

Эксперт отмечает, что вундеркиндом можно назвать ребенка, который идет впереди своих сверстников. Однако необязательно уникальные способности продолжат проявляться и во взрослом возрасте.

«А может получиться и такой тип развития, как, например, у Моцарта, который с самого детства был гениальным ребенком и показывал преуспевающий путь развития, а потом во взрослой жизни состоялся как гений», — пояснила Петрова.

Гением же, по словам психолога, можно называть ребенка, у которого наблюдается ярко выраженные задатки к определенному виду или видам деятельности. Остальные способности у таких детей, как правило, проседают, передает телеканал «360».

Петрова также уточнила, что на развитие одаренного малыша влияет множество факторов — от генетического до социального. Формирование ребенка в конечном итоге определяют именно родители и условия, которые они создают.

Примером ребенка-вундеркинда является недавно прославившаяся Алиса Теплякова. Девятилетняя девочка успешно сдала ЕГЭ и вступительные испытания вуза.

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ребенок развитие вундеркинд гений
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