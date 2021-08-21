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Житель Костромы угнал «Урал» с дровами ради ужина с семьей
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Житель Костромы угнал «Урал» с дровами ради ужина с семьей
Происшествия
Житель Костромы угнал «Урал» с дровами ради ужина с семьей
Невские Новости  /  Виктор Сухоруков

Кострома, 21 августа. Сотрудник костромской полиции смог задержать угонщика «Урала», полностью нагруженного дровами. Похитителем оказался 30 - летний мужчина, который торопился домой на ужин.

Один из работников местного деревообрабатывающего предприятия обратился в полицию с заявлением об исчезновении грузовика. Правоохранительные органы незамедлительно отреагировали на вызов и отправились на поиски машины.

Сотрудник полиции смог отыскать пропажу благодаря показаниям жителей региона, которые подсказали направление грузовика. Угнанный грузовик удалось отыскать по следам, оставленных на лесной тропе. Они привели правоохранителя к дому мужчины, который пытался скрыться от полиции в лесу. Когда злоумышленника поймали, он признался, что решился на угон из-за опоздания на ужин в кругу семьи.

Подобным поступком отличился местный житель Калининграда, который пытался украсть свою проданную машину. Новый владелец автомобиля обратился в полицию.

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Все новости / Происшествия / Житель Костромы угнал «Урал» с дровами ради ужина с семьей
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