Житель Костромы угнал «Урал» с дровами ради ужина с семьей

Кострома, 21 августа. Сотрудник костромской полиции смог задержать угонщика «Урала», полностью нагруженного дровами. Похитителем оказался 30 - летний мужчина, который торопился домой на ужин.

Один из работников местного деревообрабатывающего предприятия обратился в полицию с заявлением об исчезновении грузовика. Правоохранительные органы незамедлительно отреагировали на вызов и отправились на поиски машины.

Сотрудник полиции смог отыскать пропажу благодаря показаниям жителей региона, которые подсказали направление грузовика. Угнанный грузовик удалось отыскать по следам, оставленных на лесной тропе. Они привели правоохранителя к дому мужчины, который пытался скрыться от полиции в лесу. Когда злоумышленника поймали, он признался, что решился на угон из-за опоздания на ужин в кругу семьи.

Подобным поступком отличился местный житель Калининграда, который пытался украсть свою проданную машину. Новый владелец автомобиля обратился в полицию.