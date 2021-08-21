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Главный тренер ПСЖ Почеттино оценил шансы Месси сыграть в ближайших матчах
Спорт
Главный тренер ПСЖ Почеттино оценил шансы Месси сыграть в ближайших матчах
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Париж, 21 августа. Аргентинский нападающий Лионель Месси скоро может сыграть за «Пари Сен-Жермен». На это указал главный тренер французской команды Маурисио Почеттино.

О судьбе Месси наставник ПСЖ высказался после победы над «Брестом» со счетом 4:2 в третьем туре чемпионата Франции. Тренер считает, что у аргентинца есть все шансы выйти на поле в ближайшем будущем.

«Это была очень хорошая неделя для Лео. Следующая неделя будет долгой, и если все пойдет хорошо, надеемся, что он уже сможет быть в заявке и станет частью команды на соревновательном уровне», — подчеркнул Почеттино.

О подписании контракта с Месси ПСЖ официально объявил 10 августа. Соглашение с бывшим форвардом «Барселоны» рассчитано на два сезона.

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