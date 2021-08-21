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Юрист Соловьев рассказал о бьющих по бюджету скрытых налогах
Экономика
Юрист Соловьев рассказал о бьющих по бюджету скрытых налогах
pixabay.com  /  Steve Buissinne

Москва, 21 августа. Многие граждане России думают, что хорошо знают о налогах, которые они уплачивают. Однако есть целый список платежей, об осуществлении которых люди даже не догадываются.

Скрытые налоги кроются везде. С ними сталкиваются водители с личным транспортом, заправляясь бензином, люди, покупающие сигареты и алкоголь, оформляющие лицензии на оружие, вносящие плату за справки и госпошлину, перечисляющие взносы за капремонт.

«Все это относительно незаметные платежи. Однако в ряде случаев их совпадение в короткий временной промежуток способно нанести удар по бюджету домохозяйства», — передает слова заслуженного юриста России Ивана Соловьева агентство «Прайм».

Самыми главным скрытым платежами эксперт называет налог на добавочную стоимость (НДС) и акцизы. Взнос по НДС происходит при каждой покупке, а акцизы распространяются в основном на алкоголь, табачную продукцию, транспортную технику и бензин. В итоге получается довольно весомая сумма выплат, о которых граждане даже не задумываются.

Недавно председатель партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов выступил с инициативой о налоге на переводы для мигрантов. Деньги, которые переводятся за рубеж будут облагаться специальной пошлиной.

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бюджет платежи скрытые налоги
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