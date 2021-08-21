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Выделенные полосы для общественного транспорта появятся во Владивостоке

  /   Обновлено: 21 августа 2021 06:25
Общество
Выделенные полосы для общественного транспорта появятся во Владивостоке
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Юлия Медведева

Владивосток, 21 августа. Строительство полос для общественного транспорта запланировано на дорогах Владивостока. Такой подход позволит решить проблемы с пробками в городе.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел встречу с работниками фабрики «Приморский кондитер». На мероприятии он заявил о строительстве полос для общественного транспорта и создании новых развязок. По его словам, это позволит урегулировать ситуацию с пробками на дорогах Владивостока.

Кожемяко отметил, что нынешнее благоустройство города основано на советской концепции. Раньше спальные районы располагались за пределами Владивостока, а фабрики и заводы — в центре. На сегодняшний день местные власти планируют изменить ситуацию в противоположную сторону.

Благоустройство транспортной инфраструктуры также проходит в Красногорске. На одной из улиц города установили «умный» светофор, который подсвечивает пешеходный переход в темное время суток.

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