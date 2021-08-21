ФК «Зенит» откроет филиал своей академии в Сургуте

Сургут, 21 августа. Филиал футбольного клуба «Зенит» начнет свою работу в Сургуте. Соглашение об этом подписали компания «Газпром трансгаз Сургут» и гендиректор сине-бело-голубых Алексей Медведев.

Реализация плана подразумевает, что в ближайшее время дети Сургута начнут обучаться футболу в одной из лучших современных спортивных школ. Игроки «Зенита» и наставники будут принимать участие в тренировочном процессе подрастающего поколения.

Для проведения тренировочных мероприятий планируется построить крытый манеж. Такой проект должен быть реализован в рамках соглашения местных властей с «Газпромом».

Недавно в «Зенит» перешел бразильский футболист, олимпийский чемпион Клаудиньо. Он со своими соотечественниками Венделом и Малкомом могут составить основную тройку нападения, однако новичок заявил, что готов выступать на любой позиции петербургского клуба.