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Жителям России дали советы по общению с шантажистами

  /   Обновлено: 21 августа 2021 06:20
Общество
Жителям России дали советы по общению с шантажистами
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Москва, 21 августа. Мошенники с развитием цифровых технологий начали проявлять интерес к личным данным россиян. Как вести себя в разговоре с шантажистами, рассказал экс-сотрудник МВД Михаил Игнатов.

Киберпреступники, завладев данными россиян, выходят на контакт со своей жертвой и требуют выплатить определенную сумму. Гражданам рекомендуется не вступать в разговор с вымогателями, а просто повесить трубку, передает радио Sputnik.

«Не надо идти на поводу у шантажистов. Кладите трубку: когда они поймут, что шантаж не удался, они «сольются», — отметил Михаил Игнатов.

Если потенциальная жертва переведет деньги мошеннику, то информация все равно может появиться в Сети. Поэтому шантажистам верить нельзя. Лучше обратиться в полицию и заявить о вымогательстве, заключил Игнатов.

Лучшим способом защиты от мошенников, по мнению юриста Егора Редина, является избежание беседы с ними. Им не рекомендуется говорить положительные или отрицательные ответы, называть цифры. В противном случае голос может быть записан и использован в банках.

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