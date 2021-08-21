Врач Логина заявила о неэффективности чеснока и лимона в укреплении иммунитета

Москва, 21 августа. Чеснок и лимон не способны укрепить иммунитет, несмотря на распространенный миф. Об этом рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

По словам специалиста, лимон и чеснок способны незначительно помочь в профилактике простуды, но в большом количестве они лишь вызовут гастрит. Не существует научно обоснованных данных об их участии в укреплении иммунитета.

«Что касается непосредственного воздействия на конкретные иммунные структуры, эти исследования не проводились. За исключением того, что фитонциды — еще в 30-е годы проводились исследования — при ингаляционном воздействии или употреблении внутрь могут повышать защитные реакции слизистых оболочек и обладать определенным бактерицидным действием. В основном, это именно бактерицидное действие, а не повышение иммунитета», — передает слова медика Пятый канал.

Чтобы не болеть, человек в первую очередь должен поддерживать сбалансированное питание. В достаточном количестве потреблять витамины, микроэлементы, белки и жиры. Здоровый образ жизни способствует укреплению естественных защитных реакций организма, заключила Логина.

Однако определенная диета способна улучшить состояние при заболевании COVID-19. Врач-диетолог дала советы по разработке рациона коронавирусному больному.