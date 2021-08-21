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США проверят данные о риске возникновения миокардита после прививки Moderna
Общество
США проверят данные о риске возникновения миокардита после прививки Moderna
Global Look Press  /  Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency

Вашингтон, 21 августа. Вакцинация препаратом Moderna начала приводить к развитию миокардита. В США инициировали проверку обоснованности данных сообщений.

Расследование проводят Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) совместно с Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (СDC). Изначально о связи вакцины Moderna с развитием миокардита заявил фармрегулятор США. Потом информацию подтвердили канадские власти.

Специалисты заметили, что риск заболеть особенно высок у людей младше 30 лет. Однако делать какие-то окончательные выводы пока рано, поскольку при коронавирусе риск воспаления сердца возрастает в любом случае.

Ученые также выяснили, от чего зависит характер побочных эффектов после вакцинации. По словам исследователей, они определяются силой иммунитета и генетикой человека.

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вакцина заболевания сердца коронавирус moderna
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