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Рестайлинг Toyota Land Cruiser Prado может появиться на рынке в 2022 году

  /   Обновлено: 21 августа 2021 06:13
Общество
Рестайлинг Toyota Land Cruiser Prado может появиться на рынке в 2022 году
Prt Scr youtube.com  /  YOUCAR

Токио, 21 августа. Дебют новой модели Toyota Land Cruiser Prado намечен на 2022 год. Об этом сообщили осведомленные источники.

Новая генерация автомобиля будет сконструирована на модуле, на котором собран Land Cruiser 300. Рестайлинг "Прадо" получит семиместный салон из качественной отделки с элементами современных электронных систем.

Дебют Prado ожидали не ранее второго полугодия 2023 года. Японский автопроизводитель Toyota также презентовал новую модель Land Cruiser 300 этим летом.

Аналитики американской компании Tesla ранее сравнили экономичность своих электромобилей с обычными автомобилями. Среди сравниваемых машин оказался японский седан Toyota Camry.

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