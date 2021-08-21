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Трамп потребовал от Байдена извинений перед американцами за Афганистан
Политика
Трамп потребовал от Байдена извинений перед американцами за Афганистан
facebook.com  /  Joe Biden / Donald J. Trump

Вашингтон, 21 августа. Президент США Джо Байден должен извиниться перед американскими гражданами за оставление десятков тысяч соотечественников в Афганистане, заявил его предшественник Дональд Трамп.

Хозяин Белого дома вывел из Южной Азии войска, что стало причиной решительного наступления радикального движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Американские военнослужащие экстренно покинули страну, оставив в распоряжении террористов вооружение и мирных граждан США.

«Джо Байден должен извиниться перед Америкой за то, что он позволил войскам покинуть страну прежде, чем оттуда уехали гражданские лица, а также за то, что позволил попасть в руки [представителей радикального движения] «Талибан» военному оборудованию стоимостью 85 миллиардов долларов», — говорится в заявлении Трампа.

Издание Business Insider ранее заявило, что Джо Байден пережил худшую неделю со дня своего президентства. Рейтинг президента на фоне событий в Афганистане и вспышки штамма коронавируса «Дельта» в США рухнул ниже 50%.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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