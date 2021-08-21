Парламент США рассмотрит резолюцию об импичменте Байдена

Вашингтон, 21 августа. Конгресс США рассмотрит возможность запуска процедуры импичмента президенту Соединенных Штатов Джо Байдену. Автором инициативы выступила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Одной причин такого решения стала узурпация Байденом законодательной ветви власти несмотря на противоречие верхнего суда. Также, по мнению республиканки от Джорджии, действующий глава Белого дома допустил нарушение в законодательстве о мигрантах, что привело к кризисной ситуации на юге страны.

Грин добавила, что американский глава якобы бросил тысячи граждан США на территории, которая подконтрольна МТО «Талибан»1 (организация, деятельность которой запрещена на территории России), что также является причиной инициированной ею процедуры отстранения от власти. Отмечается, что у конгрессвумен мало шансов на успех, так как демократы контролируют обе палаты американского парламента.

Байден ранее выступил с заявлением, что Соединенные Штаты планируют эвакуировать всех американцев с территории Афганистана, однако Белый дом не может гарантировать стопроцентный результат. Глава США добавил, что военный контингент Пентагона будет находится в Кабуле до 31 августа.

1 Организация запрещена на территории РФ.