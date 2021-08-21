Обрусевший американец рассказал, чем отличаются взгляды на быт в РФ и США

Москва, 21 августа. Переехавший пять лет назад в Россию американец рассказал, в чем главные отличия подходов к еде и отдыху в РФ и США.

Джейкоб в своем блоге на «Яндекс.Дзен» отметил особенности русских, с которыми бы не согласились большинство американцев. В первую очередь, это касается еды. Как заметил бывший житель США, в России многие придерживаются мнения, что «еда должна быть домашней». Это касается не только приготовления блюд, но и выбора продуктов: домашние мясо, овощи и молоко особенно ценятся. Как признается Джейкоб, первое время он не мог этого понять, ведь в его стране главным считается исключительно вкус еды, а не ее «происхождение».

«Но со временем жизни здесь приятели стали угощать меня блюдами, приготовленными дома, а после и домашними овощами и молоком. До меня начало «доходить», что на самом деле доморощенные помидоры, огурцы, ягоды намного вкуснее магазинных», — рассказал он.

В США тоже готовят дома, до чаще заказывают или покупают готовое блюда по пути домой с работы. Для американцев «домашняя еда — это праздник или семейный ужин».

Еще одно распространенное убеждение в России, к которому было нелегко привыкнуть американцу, — лучше сэкономить, но сделать самому.

«От американца такого не услышишь, потому что в Америке принято отдавать работу профессионалам, в какой бы области не была задача. Например, русские часто предпочитают сделать ремонт самостоятельно, потому что так надежнее и дешевле. В Штатах человек лучше не станет обновлять интерьер, чем сделает это самостоятельно, потому что для этого есть работники», — поделился Джейкоб.

Есть существенные различия и в подходе к отдыху. Если для жителя США лучший отпуск — это полежать без дела на пляже с коктейлем, то многие русские, по наблюдению Джейкоба, предпочитают действовать. За выходные они успевают засолить огурцы, съездить за грибами, провести уборку, встретиться с друзьями, съездить на дачу… И все это за два дня.

«Конечно, это летние заботы жителей России, но я считаю, что россияне всегда найдут занятие», — резюмировал он.

Ранее другой гражданин США, как и Джейкоб переехавший в Россию, рассказал, что ему больше всего нравится в русских. Томас Халберт заметил, в России о былых обидах забывают быстро и не держат внутри себя зла и негативных эмоций, поэтому примирение происходит достаточно быстро.