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Автоэксперты из Румынии предсказали фурор КамАЗов на «АрМИ-2021»

  /   Обновлено: 21 августа 2021 05:28
Общество
Автоэксперты из Румынии предсказали фурор КамАЗов на «АрМИ-2021»
Минобороны РФ

Бухарест, 21 августа. Российские звездные КамАЗы произведут фурор на соревнованиях «АрМИ-2021», пишет румынское издание Autoevolution.

Обозреватель портала сообщил румынским читателям, что россияне настолько обожают военную технику, что РФ стала «единственной страной, которая создала военные международные соревнования, которые очень похожи на спортивные состязания». VII Армейские международные игры («АрМИ-2021») состоять из нескольких конкурсов, однако Autoevolution решил обратить внимание на состязание «Мастер автобронетанковой техники», где различные типы четырехколесной и шестиколесной техники соревнуются в преодолении препятствий.

«Первая тренировка уже началась, и мы видим, как знаменитые КамАЗы проходят через полосу препятствий, включая склоны, канавы, серпантины и водные преграды. Протяженность трассы составит почти 5 миль (7,6 км), на которых размещены более 20 препятствий», — приводит перевод статьи «ПолитРоссия».

По мнению автора издания, звездами гонок станут автомобили УАЗ, КамАЗ и Урал, и они обязательно произведут фурор на «АрМИ-2021». С особенным трепетом обозреватель отзывается о КамАЗах, у которых огромный опыт выступлений на международном уровне.

VII Армейские международные игры пройдут с 22 августа по 4 сентября в 11 странах: вместе с Россией в Армении, Белоруссии, Казахстане, Китае, Иране, Узбекистане, а также в Алжире, Вьетнаме, Сербии и Катаре. Как рассказал ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, за звания лучших поборются более 280 команд из 43 государств. В этом году будут работать 11 групп наблюдателей, четыре из которых — из стран НАТО. Общая численность участников АрМИ составила в этом году более 459 тысяч.

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камаз арми-2021
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